В Херсонской области сообщили об уничтожении двух лодок и миномета ВСУ в островной зоне

По словам представителя экстренных служб региона, на херсонском направлении противник также потерял гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом и два 120-мм миномета с расчетами и боекомплектом к ним

ГЕНИЧЕСК, 20 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили две лодки и 120-мм миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в островной зоне в Херсонской области. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены две лодки и 12 боевиков ВСУ, 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему (потери: три боевика ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

На херсонском направлении уничтожены гаубица "Мста-Б" с боекомплектом и два 120-мм миномета с расчетами и боекомплектом к ним, на каховском - позиция ВСУ и САУ "Акация" с боекомплектом и экипажем.