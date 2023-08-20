Минобороны РФ сообщило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки противник на этом направлении потерял до 60 военнослужащих

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Группировка "Запад" успешно отразила за сутки шесть атак противника на купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, мужественных действий подразделений Западной группировки войск успешно отражено шесть атак противника в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики", - заявил Конашенков.

По его словам, за сутки ВСУ на этом направлении потеряли до 60 военнослужащих, а также две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-30.