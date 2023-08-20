МО РФ сообщило об отражении восьми атак ВСУ у Работина и Вербового в Запорожской области

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, потери противника составили до 135 бойцов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отразили восемь атак ВСУ у Работина и Вербового в Запорожской области, потери противника составили до 135 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении активными и слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии отражено восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Потери противника составили до 135 украинских военнослужащих", - сказал он.

Конашенков добавил, что противник также потерял два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, самоходную артустановку Krab польского производства, артсистему М777 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании и M119 производства США, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.