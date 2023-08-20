Минобороны РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на краснолиманском направлении

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, уничтожено до 70 украинских военных

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Группировка "Центр" отразила за сутки три атаки противника на краснолиманском направлении, уничтожено до 70 украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - заявил Конашенков.

По его словам, подразделения группировки войск "Центр", армейская авиация и артиллерия отразили три атаки противника в районе Торского в Донецкой Народной Республике и Белогоровки в Луганской Народной Республике.