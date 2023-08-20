МО РФ сообщило об отражении шести атак ВСУ на донецком направлении

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, потери противника составили свыше 280 бойцов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российские военные за сутки успешно отразили на донецком направлении шесть атак ВСУ, потери противника составили свыше 280 бойцов. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также ВС РФ уничтожили полевые склады боеприпасов ВСУ.

"На донецком направлении подразделениями южной группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское, Веселое, Майорск и Старомихайловка Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал он.

Он добавил, что "в районах населенных пунктов Константиновка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики уничтожены полевые склады боеприпасов подразделений ВСУ".