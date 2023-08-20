20 августа, 11:15,
обновлено 20 августа, 11:29
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении подразделений ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, уничтожено более 130 украинских военнослужащих

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российские военные на южнодонецком направлении поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Старомайорского и Урожайного в Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожили более 130 украинских военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. <...> В результате боев уничтожено более 130 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация