МО РФ сообщило о поражении подразделений ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, уничтожено более 130 украинских военнослужащих

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российские военные на южнодонецком направлении поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Старомайорского и Урожайного в Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожили более 130 украинских военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. <...> В результате боев уничтожено более 130 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказал он.