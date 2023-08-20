Почти 1,1 млн человек посетили форум "Армия-2023"

В Минобороны России сообщили о завершении его работы

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 20 августа. / ТАСС/. Военно-технический форум "Армия-2023" в Подмосковье посетили 1 093 285 человек. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Международный военно-технический форум "Армия-2023" завершил свою работу в Подмосковье. За семь дней работы форума его мероприятия посетили 1 млн 93 тыс. 285 человек", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, мероприятия включали статическую экспозицию, динамическую и научно-деловую программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия. Российские и зарубежные предприятия представили более 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения в виде натурных образцов, макетов и рекламно-информационных материалов.

"Участие в форуме принимали делегации оборонных ведомств 83 иностранных государств. За время работы форума организованы и проведены 29 двусторонних встреч. 83 зарубежные компании участвовали в выставочной экспозиции, это более чем в два раза превысило показатель прошлого года. Национальные экспозиции представили шесть государств (Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Пакистан)", - уточнили в министерстве.

Первые три дня (с 15 по 17 августа) форум был открыт для специалистов и делегаций иностранных государств, которые принимали участие в научно-деловых мероприятиях. С 18 августа его открыли для массового посещения.

На полигоне Алабино для посетителей вновь прошел динамический показ вооружения, военной и специальной техники. Было разыграно 10 эпизодов. Также для гостей была открыта экспозиция трофейного вооружения и техники, захваченной в ходе спецоперации. Ее сформировали в августе 2022 года и за год существования она собрала более 870 образцов.

Контракты

"В рамках форума "Армия-2023" Министерство обороны Российской Федерации подписало и вручило государственные контракты предприятиям оборонно-промышленного комплекса на сумму более 400 млрд рублей. На форуме были подписаны 11 и вручены 9 госконтрактов. В результате их выполнения в Вооруженные силы Российской Федерации поступят более 2,5 тыс. новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1,8 млн единиц средств поражения", - подчеркнули в ведомстве.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходил с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимали участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.