Истребитель F-35 коалиции опасно сблизился с российским Су-35 на юге Сирии

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, российские летчики своевременно приняли необходимые меры для предотвращения столкновения

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Истребитель F-35 так называемой коалиции, которую возглавляют США, опасно сблизился с российским истребителем Су-35, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге.

"19 августа с 11:55 до 12:03 в районе Эт-Танф на высоте около 9 000 м произошло опасное сближение истребителя F-35 коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии", - сказал Кулить.

По словам замруководителя центра, российские летчики своевременно приняли необходимые меры для предотвращения столкновения. "Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - отметил он.

В районе Эт-Танф за сутки было зафиксировано 16 нарушений тремя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции.