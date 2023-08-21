20 августа, 21:14
Военная операция на Украине

Кадыров сообщил о большом скоплении техники и солдат ВСУ под Ореховым

Елена Афонина/ ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Елена Афонина/ ТАСС

По словам главы Чечни, русские бойцы успешно отбивают атаки противника

ГРОЗНЫЙ, 20 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о большом скоплении техники и солдат ВСУ на ореховском направлении, где атаки противника успешно отбиваются.

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"На Ореховском направлении наблюдается большое скопление натовской живой силы и иностранной боевой техники. Атаки укронатовцев отбиваются успешно", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, подразделение БПЛА батальона "Юг-Ахмат" МО РФ  уничтожили десятки единиц техники в этом направлении.

"На счету у наших парней десятки единиц уничтоженной вражеской техники. И это только на Ореховском направлении. Из раза в раз противник наступает на одни и те же грабли, неся большие потери", - отметил Кадыров. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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