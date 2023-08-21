Источник сообщил о поступлении в войска первых комплексов управления ПВО "Магистр-СВ"

В машине есть оптико-электронная станция с функциями автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения воздушных целей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Первые комплексы автоматизированного управления огневыми средствами ПВО "Магистр-СВ" поступили в войска, сообщил ТАСС источник в кулуарах международного форума "Армия-2023", который проходил с 14 по 20 августа в подмосковном парке "Патриот".

"Комплексы автоматизированного управления средствами войсковой ПВО «Магистр-СВ» производятся серийно, первая партия машин уже передана заказчику", — сказал собеседник агентства.

Комплекс управления ПВО "Магистр-СВ" разработан пензенским НПП "Рубин" из состава холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех). Машина предназначена для разведки воздушного пространства с использованием внешних и встроенных средств разведки, а также для координации противовоздушного боя. В состав комплекса входит уникальная оптико-электронная станция с функциями автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения воздушных целей. Для обеспечения таких технических возможностей разработчикам потребовалось создать базу данных оптических характеристик различных воздушных целей и особенностей излучения естественных помех. Малогабаритный радиолокационный обнаружитель совмещает возможности обзорного радиолокатора и высокую точность измерения координат, присущую радиолокационным системам сопровождения.