ВС РФ на краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил, что в результате потери противника составили свыше 30 боевиков

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Группировка "Центр" нанесла поражение штурмовым группам противника, которые пытались атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В районе Торского и участке Серебрянского лесничества противник предпринял пять попыток вернуть утраченные позиции. Передовыми подразделениями группировки "Центр" при поддержке огня артиллерии нанесено огневое поражение штурмовым группам 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ, предпринявшим попытки атаковать позиции российских войск", - сказал Савчук.

По словам начальника пресс-центра, в результате потери противника составили свыше 30 боевиков. Также были уничтожены танк, боевая машина пехоты, два автомобиля.

"В рамках контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций противника. Поражен 120-мм миномет с расчетом. Зенитным ракетным комплексом "Тор-М1" сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ в районе населенного пункта Кременная", - отметил он.

Как уточнил Савчук, экипажи штурмовой и армейской авиации группировки "Центр" нанесли восемь ракетных ударов по скоплению живой силы и огневых средств противника в районе Новосадового и Червоной Дибровы.