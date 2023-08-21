21 августа, 02:06
Военная операция на Украине

Разведчики и штурмовики РФ захватили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

В российском военном ведомстве сообщили, что для повышения скрытности переговоров в случае радиоперехвата разведчики использовали национальный тувинский язык

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Разведчики Центрального военного округа (ЦВО) вскрыли местоположение опорного пункта украинских националистов, обеспечив его захват на краснолиманском направлении. Также к выполнению боевой задачи были привлечены штурмовики под прикрытием Т-90 и БМП-2, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

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"В ходе выполнения боевой задачи военнослужащие выдвинулись в район разведки, где при помощи БПЛА выявили район, в котором расположен опорный пункт противника. Получив данные о цели, штурмовой отряд под прикрытием танков Т-90 и боевой машины пехоты БМП-2 выдвинулся на захват опорного пункта. Приблизившись почти вплотную к позициям, тяжелая техника в лоб атаковала противника огнем, применив тактику "танковой карусели". Молниеносная атака и огневая мощь разрушили укрепления и деморализовали личный состав военнослужащих Украины для дальнейшего сопротивления, обеспечив таким образом безопасный захват опорного пункта штурмовым отрядом", - сообщили в российском военном ведомстве.

Там уточнили, что для повышения скрытности переговоров в случае радиоперехвата разведчики использовали национальный тувинский язык. 

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© Информационное агентство ТАСС
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