В Херсонской области уничтожили украинскую гаубицу Д-30

Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили четверых военнослужащих ВСУ в островной зоне, еще двое получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 21 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) и четверых украинских военнослужащих в островной зоне в Херсонской области, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона.

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом (потери: четверо военнослужащих ВСУ погибли, двое получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

На херсонском направлении уничтожены две позиции подразделений ВСУ, на каховском - место дислокации и миномет калибра 120-мм.