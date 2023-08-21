Пушилин: возможная передача F-16 Киеву говорит о планах Запада затянуть конфликт

По словам врио главы ДНР, эти действия нельзя объяснить "никакими мирными инициативами"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Планируемая передача самолетов F-16 Украине свидетельствует о сохранении курса стран Запада на продолжение конфликта. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Безусловно, это дополнительные сложности для того, чтобы ситуация была завершена как можно быстрее. Безусловно, наши подразделения понимают, что делать с данными самолетами, но конечно, характеризовать это можно как продолжающиеся устремления стран Запада на продолжение разжигания конфликта, и здесь никакими мирными инициативами подобные действия, конечно же, объяснить нельзя", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, 6 первых боевых самолетов поступят на Украину до Нового года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им будут помогать еще девять стран. В июле исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что обучение начнется в августе в Скридструпе на юге Ютландии. Согласно планам, оно займет как минимум шесть месяцев.