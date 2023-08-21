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обновлено 21 августа, 07:14
Военная операция на Украине

Пушилин: возможная передача F-16 Киеву говорит о планах Запада затянуть конфликт

Николай Тришин/ ТАСС
Врио главы ДНР Денис Пушилин
© Николай Тришин/ ТАСС

По словам врио главы ДНР, эти действия нельзя объяснить "никакими мирными инициативами"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Планируемая передача самолетов F-16 Украине свидетельствует о сохранении курса стран Запада на продолжение конфликта. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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"Безусловно, это дополнительные сложности для того, чтобы ситуация была завершена как можно быстрее. Безусловно, наши подразделения понимают, что делать с данными самолетами, но конечно, характеризовать это можно как продолжающиеся устремления стран Запада на продолжение разжигания конфликта, и здесь никакими мирными инициативами подобные действия, конечно же, объяснить нельзя", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, 6 первых боевых самолетов поступят на Украину до Нового года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им будут помогать еще девять стран. В июле исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что обучение начнется в августе в Скридструпе на юге Ютландии. Согласно планам, оно займет как минимум шесть месяцев. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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