Пушилин сообщил о попытках ВСУ закрепиться на участке Старомайорского и Урожайного в ДНР

По словам врио главы республики, российские силы при поддержке авиации и артиллерии не допускают продвижения и закрепления украинских войск

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Населенные пункты Урожайное и Старомайорское в Донецкой Народной Республике находятся в серой зоне, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки закрепиться на этом участке линии боевого соприкосновения, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" врио главы региона Денис Пушилин.

"Самой горячей точкой, конечно, является южнодонецкое направление. Противник продолжает попытки закрепиться на участке Старомайорское - Урожайное. По сути, сейчас эти два населенных пункта находятся в серой зоне", - сказал Пушилин.

Российские силы, по словам Пушилина, при поддержке авиации и артиллерии не допускают продвижения и закрепления ВСУ. "Противник при этом не считается с потерями, бросает дополнительные резервы, несет достаточно серьезные потери", - добавил Пушилин.