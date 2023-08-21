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Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о попытках ВСУ закрепиться на участке Старомайорского и Урожайного в ДНР

По словам врио главы республики, российские силы при поддержке авиации и артиллерии не допускают продвижения и закрепления украинских войск

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Населенные пункты Урожайное и Старомайорское в Донецкой Народной Республике находятся в серой зоне, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки закрепиться на этом участке линии боевого соприкосновения, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" врио главы региона Денис Пушилин.

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"Самой горячей точкой, конечно, является южнодонецкое направление. Противник продолжает попытки закрепиться на участке Старомайорское - Урожайное. По сути, сейчас эти два населенных пункта находятся в серой зоне", - сказал Пушилин.

Российские силы, по словам Пушилина, при поддержке авиации и артиллерии не допускают продвижения и закрепления ВСУ. "Противник при этом не считается с потерями, бросает дополнительные резервы, несет достаточно серьезные потери", - добавил Пушилин. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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