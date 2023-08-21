Пушилин заявил, что Клещеевка остается горячей точкой на флангах Артемовска

В населенном пункте идут постоянные противостояния за высоты, добавил врио главы ДНР

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние дни предпринимали попытки продвинуться на флангах в районе Артемовска. Одной из наиболее горячих точек на этом участке линии боевого соприкосновения является Клещеевка, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Что касается флангов [в районе Артемовска], то противник предпринимал в последние дни попытки как по южному флангу, так и по северному флангу продвигаться. Горячей остается точка в районе Клещеевки, на северо-западе, идет постоянное противостояние за высоты в районе данного населенного пункта", - сказал Пушилин.

Ранее о безуспешных попытках продвижения в этом районе сообщал советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его информации, были атаки на Андреевку, Клещеевку и Курдюмовку. При этом противник понес существенные потери - данные разведки говорят об уничтожении нескольких единиц бронетехники, несколько огневых точек и не менее двух десятков человек личного состава ВСУ, рассказал Гагин.