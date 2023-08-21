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Военная операция на Украине

Пушилин заявил, что Клещеевка остается горячей точкой на флангах Артемовска

В населенном пункте идут постоянные противостояния за высоты, добавил врио главы ДНР

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние дни предпринимали попытки продвинуться на флангах в районе Артемовска. Одной из наиболее горячих точек на этом участке линии боевого соприкосновения является Клещеевка, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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"Что касается флангов [в районе Артемовска], то противник предпринимал в последние дни попытки как по южному флангу, так и по северному флангу продвигаться. Горячей остается точка в районе Клещеевки, на северо-западе, идет постоянное противостояние за высоты в районе данного населенного пункта", - сказал Пушилин.

Ранее о безуспешных попытках продвижения в этом районе сообщал советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его информации, были атаки на Андреевку, Клещеевку и Курдюмовку. При этом противник понес существенные потери - данные разведки говорят об уничтожении нескольких единиц бронетехники, несколько огневых точек и не менее двух десятков человек личного состава ВСУ, рассказал Гагин. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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