Военные моряки РФ и КНР планируют расширять масштаб совместных учений

Как сообщил командир корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" Игорь Толбатов, с каждым годом учения наращивают свои этапы

ЦИНДАО /Китай/, 21 августа. /ТАСС/. Масштаб учений ВМФ РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) планируется расширить в 2024 году. Об этом сообщил российским журналистам командир большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" капитан второго ранга Игорь Толбатов в порту Циндао, где находится отряд российских кораблей, вернувшихся с учений.

"С каждым годом данные учения наращивают свои этапы. В прошлом году было осуществлено только патрулирование по данному маршруту. На следующий год, сказали, будут еще более расширенные учения с привлечением также сухопутной части. Планы грандиозные", - сказал он. В порт Циндао большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и другие зашли после совместного патрулирования с ВМС НОАК в западной и северной частях Тихого океана.

"Это патрулирование было наиболее долгое, первый этап продолжался в течение недели. Он был более насыщен боевыми упражнениями, совместными маневрированиями. Очень много у нас авиация проводила полетов как от нашей стороны, так и со стороны Китая. Благоволила всему погода, которая позволила нам все безопасно выполнить и достичь отличных успехов. Второй этап был более продолжительный. Мы шли до Камчатки, Алеутских островов и вдоль Тихого океана", - уточнил командир корабля.

Толбатов назвал заход российских кораблей в воды Китая отражением уважения сторон друг к другу. "В этот порт корабль заходил неоднократно, с периодичностью раз в два-три года. Данные территориальные воды нам знакомы", - отметил он.

Совместные учения

С 20 по 23 июля в Японском море прошли российско-китайские военно-морские учения "Север. Взаимодействие-2023". Всего было выполнено около 20 боевых упражнений, в том числе артиллерийские стрельбы по разным видам целей.

От России в учениях принимали участие большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения. Со стороны Китая были задействованы эсминцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", а также корабль комплексного снабжения "Тайху". 24 июля китайские корабли совершили дружественный визит в порт Владивостока. После учений корабли двух стран провели совместное патрулирование в заданных районах Тихого океана.