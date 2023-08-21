21 августа, 08:42
Военная операция на Украине

Силы РФ уничтожили три штурмовые группы ВСУ под Вербовым в Запорожской области

Как сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий, украинские военнослужащие ночью пытались атаковать село

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Российские силы уничтожили три штурмовые группы украинской армии, которые ночью пытались атаковать село Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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"Сегодня ночью противник в составе трех штурмовых групп до 40 человек пытался вклиниться в передний край нашей обороны севернее села Вербового. В результате стрелкового боя штурмовые группы были уничтожены", - написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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