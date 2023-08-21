Рогозин рассказал о попытке ВСУ взять с флангов Работино на Запорожье

По словам руководителя военно-технического центра "Царские волки", украинские подразделения несут большие потери

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются занять населенный пункт Работино в Запорожской области, зайдя в него с флангов, но несут большие потери. Об этом сообщил ТАСС руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

Специалисты научно-технического центра сейчас работают на запорожском направлении. "Наши бойцы в селе (Работино - прим. ТАСС), противник его плавно пытается обтекать по флангам", - сказал Рогозин.

Он добавил, что украинские подразделения несут большие потери в живой силе и военной технике, в том числе западного образца.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.