МО РФ сообщило об отражении четырех атак на купянском направлении

Подразделения группировки "Запад" при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю на этом направлении, отметили в ведомстве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Группировка "Запад" за сутки успешно отразила четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки и Новоселовского. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки отражены четыре атаки подразделений 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики", - заявил Конашенков.

По его словам, подразделения группировки "Запад" при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю на этом направлении.