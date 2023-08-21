21 августа, 11:08,
обновлено 21 августа, 11:14
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении четырех атак на купянском направлении

© Минобороны России

Подразделения группировки "Запад" при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю на этом направлении, отметили в ведомстве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Группировка "Запад" за сутки успешно отразила четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки и Новоселовского. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"За сутки отражены четыре атаки подразделений 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики", - заявил Конашенков.

По его словам, подразделения группировки "Запад" при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю на этом направлении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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