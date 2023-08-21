МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 75 военных

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские войска на краснолиманском направлении уничтожили за сутки до 75 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", при поддержке штурмовой и армейской авиации, отражены две атаки противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 42-й, 63-й и 67-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По данным Конашенкова, за сутки уничтожено "до 75 военнослужащих противника, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, а также гаубица Д-30".