МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов 65-й мехбригады ВСУ в Запорожской области

Потери противника на запорожском направлении составили свыше 80 украинских военнослужащих, отметили в ведомстве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Омельник Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он.

По словам Конашенкова, потери противника на запорожском направлении "составили свыше 80 украинских военнослужащих, 3 боевые машины пехоты, 4 автомобиля, гаубицы FH-70 производства Великобритании, Д-20 и Д-30, 2 орудия M119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50".