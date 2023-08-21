21 августа, 11:12,
обновлено 21 августа, 11:20
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении на донецком направлении трех атак ВСУ

© Минобороны России

По данным ведомства, потери противника составили до 225 бойцов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки отразили на донецком направлении три атаки украинских вооруженных сил (ВСУ) в районах Красногоровки и Невельского, потери противника составили до 225 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Южная", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - сказал он.

Также, проинформировал Конашенков, ВСУ потеряли две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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