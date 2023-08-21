21 августа, 11:13,
обновлено 21 августа, 11:19
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

© Минобороны России

По данным ведомства, противник потерял до 110 военных

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские вооруженные силы нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Противник потерял до 110 военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Потери противника на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки: AS-90 Braveheart производства Великобритании и "Нона-С", а также артиллерийская система М777 производства США", - сказал он. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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