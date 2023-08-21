21 августа, 11:17
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России

По данным ведомства, противник потерял до 160 военных

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 160 военных, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Потери противника составили до 160 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, М109 Paladin производства США и "Акация", а также 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - отметил он.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районе Стельмаховки в Луганской Народной Республике был уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения 103-й бригады теробороны Украины. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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