МО РФ сообщило о перехвате трех снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS

Российские средства ПВО уничтожили за сутки 36 украинских беспилотников, отметили в ведомстве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 3 снаряда реактивных систем залпового огня "Ураган" и HIMARS, уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "Ураган" и HIMARS. Кроме того, уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Красная Поляна, Берестовое, Степное, Горловка Донецкой Народной Республики и Владимировка Херсонской области", - сказал он.