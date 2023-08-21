21 августа, 11:18
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о перехвате трех снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS

© Минобороны России

Российские средства ПВО уничтожили за сутки 36 украинских беспилотников, отметили в ведомстве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 3 снаряда реактивных систем залпового огня "Ураган" и HIMARS, уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "Ураган" и HIMARS. Кроме того, уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Красная Поляна, Берестовое, Степное, Горловка Донецкой Народной Республики и Владимировка Херсонской области", - сказал он. 

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© Информационное агентство ТАСС
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