21 августа, 16:12
Военная операция на Украине

На Ставрополье осенью 2023 года появится региональная награда участникам СВО

Основанием для вручения награды будет являться представление Министерства обороны, глав муниципалитетов Ставрополья, регионального фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Введение региональной награды за участие в специальной военной операции (СВО) на Ставрополье рассмотрят на первом осеннем заседании краевого парламента. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии в социальных сетях.

"Мы договорились в первое сентябрьское заседание нашей думы Ставропольского края вынести этот вопрос. Принимаем это решение, и с конца сентября данная награда и положение о ней будут учреждены", - сказал он.

Ранее в пресс-службе губернатора края журналистам сообщали, что государственную награду Ставропольского края будут вручать участникам СВО, волонтерам и предпринимателям, помогающим бойцам на фронте. Основанием для вручения награды должно являться представление Министерства обороны, глав муниципалитетов Ставрополья, регионального фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". 

Теги:
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказВоенная операция на Украине
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