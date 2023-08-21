В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня

В Минобороны РФ сообщили об отсутствии пострадавших

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня, пострадавших нет. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - отмечается в бюллетене.

Также отмечается, что на 30 наблюдательных постах российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.