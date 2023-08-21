Российские десантники отразили наступление ВСУ на западных окраинах Артемовска

По данным Минобороны РФ, десантники уничтожили большую часть личного состава противника

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские десантники отразили наступление украинских подразделений на западных окраинах Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Десантники отразили наступление украинских формирований на западных окраинах Артемовска. Операторы БПЛА Воздушно-десантных войск заметили выдвижение нескольких групп украинской пехоты к позициям наших подразделений. Подпустив противника до определенного рубежа и позволив ему занять несколько лесопосадок, десантники массированным огнем из ручных противотанковых гранатометов накрыли наступающие украинские подразделения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.

В Минобороны отметили, что по выжившим боевикам был открыт огонь из автоматического гранатомета АГС-17 "Пламя" и 12,7-мм крупнокалиберного пулемета "Корд". Атака украинских формирований была отбита, большая часть личного состава противника - уничтожена.