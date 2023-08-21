Минобороны РФ сообщило о 18 нарушениях воздушного пространства в Сирии

По данным ведомства, инциденты зафиксированы в районе Эт-Танф

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Самолеты и беспилотники так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США за сутки совершили 18 нарушений протоколов деконфликтации в небе Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадима Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений: двумя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Typhoon, парой истребителей Rafale и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - сказал он.

Кроме того, за сутки со стороны коалиции зафиксировано восемь случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

"Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул контр-адмирал.