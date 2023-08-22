Танки Т-14 "Армата" планируют доработать по результатам применения в СВО

Источник в оборонно-промышленном комплексе не уточнил, что именно планируется изменить

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Новейший российский танк Т-14 "Армата" будет доработан по результатам его применения в рамках спецоперации на Украине, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Танк "Армата" несколько раз применялся к зоне боевых действий на Украине. По результатам применения в спецоперации машину сейчас дорабатывают", - сказал собеседник агентства, не уточнив, что конкретно планируется изменить.

Как ранее сообщал ТАСС, российская группировка "Юг" применяла несколько единиц новейших российских танков на своем направлении. Целью использования "Арматы" было тестирование и наблюдение за тем, как себя проявит машина в условиях реальных боевых действий. После этого танки были выведены с передовой.

О танке

Танк Т-14 на платформе "Армата", разработанный концерном "Уралвагонзавод", был впервые продемонстрирован на параде в честь Дня Победы 9 мая 2015 года. В 2019 году он прошел предварительные испытания. В нем применили уникальные конструкторские решения, аналогов которым в мире нет. Главное его новшество - необитаемая башня. Экипаж "Арматы" расположен в изолированной бронированной капсуле в корпусе танка, откуда дистанционно управляет вооружением. Т-14 оснащен системой активной защиты, которая может сбивать летящие в машину снаряды и ракеты. Модульная система позволяет заменять вооружение и оборудование танка в зависимости от задач.

Впервые экспортный вариант Т-14 демонстрировался на стенде "Рособоронэкспорта" на форуме "Армия-2022". Экспортная версия танка в виде небольшой модели впервые была презентована за рубежом на выставке IDEX в Абу-Даби в феврале 2021 года. Там же генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что к Т-14 на платформе "Армата" проявляют интерес "порядка шести стран".