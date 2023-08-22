22 августа, 02:04
Военная операция на Украине

В Минобороны России сообщили об ударе по ВСУ в районе Урожайного и Старомайорского

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов отметил, что огнем артиллерии уничтожили разведгруппу северо-западнее Приютного, пикап с боевиками в районе Равнополь, пост наблюдения и связи в Угледаре

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Авиация и артиллерия Вооруженных сил России нанесли удар по украинским подразделениям в районе Урожайного и Старомайорского, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

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"Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районах Урожайного и Старомайорского. Поражены более десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ", - сказал он.

По словам Олега Чехова, огнем артиллерии была уничтожена разведгруппа северо-западнее Приютного, пикап с боевиками в районе Равнополь, а также пост наблюдения и связи в Угледаре.

"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица М777 восточнее Великой Новоселки и минометный расчет северо-западнее Новодонецкого. Применением ударных БПЛА уничтожены самоходное артиллерийское орудие "Нона" в районе Новомихайловки и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" юго-западнее Темировки", - отметил начальник пресс-центра группировки.

Он добавил, что расчетами зенитно-ракетных комплексов "Бук", "Тор" и "Оса" были сбиты три беспилотника самолетного типа "Фурия" и один - "Валькирия". 

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