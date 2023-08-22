Батальон ВС РФ удержал позиции после нескольких суток атак ВСУ на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов пояснил, что в результате украинские военные не смогли продвинуться на этом участке фронта

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Батальон мотострелков под руководством майора Александра Минеева несколько суток отражал атаки превосходящих сил противника на южнодонецком направлении и удержал занятые позиции, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Командир батальона мотострелковой бригады группировки майор Александр Минеев осуществлял руководство личным составом в ходе отражения наступления украинских войск на одном из участков южнодонецкого направления. При ведении позиционной обороны мотострелки под командованием майора Минеева за несколько суток ожесточенных боев сумели отразить три атаки превосходящих сил, а также выявить и подавить два опорных пункта националистов", - сказал он.

По словам Чехова, в результате противник на этом участке фронта не смог продвинуться, позиции российских войск были удержаны.