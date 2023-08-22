22 августа, 03:12,
обновлено 22 августа, 03:24
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении катера ВСУ в районе газодобывающих установок в Черном море

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
Экипаж Су-30СМ
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

По данным ведомства, судно ликвидировал экипаж самолета Су-30СМ морской авиации

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Экипаж российского Су-30СМ морской авиации уничтожил разведывательный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе газодобывающих установок в Черном море. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер Вооруженных сил Украины", - заявили в ведомстве.

Накануне Киев попытался атаковать беспилотниками самолетного типа объекты в РФ, дежурные силы ПВО их обнаружили. БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотники потеряли управление и потерпели крушение над Черным морем в 40 км от Крыма. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация