22 августа, 07:05
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об уничтожении украинской гаубицы М777 и 120-мм миномета

Противник потерял троих военных, сообщил представитель экстренных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 22 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу М777 и 120-мм миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены гаубица М777 с боекомплектом (потери: пять военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести), 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему (потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

На каховском направлении и в островной зоне уничтожены три позиции подразделений украинской армии. 

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