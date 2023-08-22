ВС РФ призвали ВСУ на краснолиманском направлении сложить оружие с помощью агитснарядов

В Минобороны РФ отметили, что использование агитационных снарядов позволяет нанести морально-психологический удар по украинским военнослужащим и тем самым подорвать боевую готовность личного состава противника

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты гаубицы Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) выполнили стрельбу агитационными снарядами по позициям украинских националистов на краснолиманском направлении с призывами сложить оружие. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

"Военнослужащими для этого были подготовлены специальные снаряды, в которых вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками. Каждый такой снаряд содержит в себе более 300 листовок формата А5 с призывом к военнослужащим ВСУ добровольно сложить оружие и тем самым сохранить себе жизнь и здоровье. Каждый такой боеприпас имеет отличительный от обычных снарядов красный цвет и надпись - "Агит", а взрыватель имеет таймер срабатывания, который настраивается в зависимости от дальности расположения цели", - сообщили ТАСС в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что использование агитационных снарядов позволяет нанести морально-психологический удар по военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) и тем самым подорвать боевую готовность личного состава противника.