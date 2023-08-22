Делегация Минобороны России прибыла в Ливию

Делегация планирует обсудить перспективы взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Делегация Минобороны РФ во главе с заместителем главы российского военного ведомства генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым прибыла в Ливию для обсуждения перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом. Об этом сообщили журналистам в министерстве.

"22 августа 2023 года по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара в Ливию прибыла делегация Минобороны России во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым", - отметили в ведомстве.

"В ходе визита планируется обсуждение перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также других вопросов совместных действий", - уточнили в МО РФ.

В военном ведомстве добавили, что "это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию, подготовленный по итогам российско-ливийских переговоров в рамках 11-й Московской международной конференции по безопасности и военно-технического форума "Армия-2023".