Российские миротворцы в Карабахе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня

По данным Минобороны РФ, инциденты произошли в Мартунинском и Шушинском районах

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах", - говорится в сообщении.

По данным МО РФ, пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по этим фактам.