Бойцов спецназа "Ахмат" наградили орденами Мужества и медалями "За отвагу"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что эта награда является оценкой их работы на кременском направлении

ГРОЗНЫЙ, 22 августа. /ТАСС/. Восемь бойцов спецназа "Ахмат", участвующих в специальной военной операции на Украине, удостоены орденов Мужества и медалей "За отвагу". Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"По указу нашего верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина орденом Мужества награждены Александр Чеченко, Николай Орлов, Камил Бабаев. Также медали "За отвагу" вручены Руслану Мусаеву, Алексею Обеленцеву, Дмитрию Шраму, Бекхану Юнусову и Денилбеку Исаеву. Вручил награды отличившимся бойцам генерал-лейтенант, командующий 36-й общевойсковой армией Валерий Солодчук", - написал Кадыров.

По его словам, это оценка работы спецназа на кременском направлении.

"Уверен, что ребят такое внимание со стороны верховного главнокомандующего вдохновит на более высокие подвиги во благо нашего государства", - добавил он.

Спецназ "Ахмат" был сформирован в Чеченской Республике в первые дни проведения специальной военной операции. В него уже вступили более 13 тыс. добровольцев из разных регионов России, которые предварительно прошли тактическую и огневую подготовку на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Добровольческий отряд "Ахмат" первым подписал контракт с Министерством обороны РФ.