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Кризис в Сирии

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 17 боевиков в провинции Идлиб

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

По данным ведомства, самолеты ВКС России нанесли удар по пункту управления террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Самолеты ВКС России уничтожили в понедельник 17 боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил во вторник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

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"21 августа ударом ВКС России по пункту управления террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) в населенном пункте Бекфалун (4 км юго-западнее города Идлиб) ликвидированы 17 боевиков, в том числе несколько высокопоставленных полевых командиров, ответственных за организацию и осуществление недавних атак на пункты дислокации сирийских правительственных войск на севере провинции Латакия", - сказал он. 

Теги:
СирияРоссияКризис в Сирии
© Информационное агентство ТАСС
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