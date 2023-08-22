МО РФ: авиация международной коалиции 26 раз создала опасные ситуации в небе над Сирией

По данным ведомства, за сутки со стороны коалиции зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Авиация международной коалиции за сутки 26 раз создала опасные ситуации в небе над Сирией. Об этом заявил во вторник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии, - сказал он. - За сутки со стороны коалиции зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 17 нарушений тремя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Typhoon, парой истребителей Rafale и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - сказал он.

По его оценке, подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Адмирал отметил, что 21 августа с 23:03 до 23:10 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в окрестностях Дамаска. В результате израильского авиаудара ранен один сирийский военнослужащий.