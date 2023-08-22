22 августа, 19:44,
обновлено 22 августа, 19:59

ВКС России зафиксировали пролет двух беспилотников, которые вели разведку около Крыма

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Как сообщили в Минобороны РФ, в воздух были подняты истребители, чтобы не допустить нарушение госграницы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. ВКС России зафиксировали пролет двух беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые вели разведку около Крыма. В воздух были подняты истребители, чтобы не допустить нарушение госграницы РФ, сообщили журналистам в Минобороны России.

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"22 августа т. г. над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что для пресечения возможного нарушения госграницы РФ и противодействия радиотехнической разведке были подняты в воздух два истребителя из состава дежурных сил ПВО. "В результате предпринятых действий БПЛА изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки", - подчеркнули в министерстве.

Утром Минобороны России сообщало, что Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ двумя беспилотниками, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, БПЛА потерпели крушение в Черном море, северо-западнее Крыма. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
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