Минобороны запустило новый мультимедийный раздел к 80-летию Курской битвы

Битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минобороны России запустило новый мультимедийный раздел к 80-летию Курской битвы. Опубликованные архивные материалы рассказывают о высоком уровне военного искусства советских полководцев, о значении авиации в разгроме немецких войск и подвигах красноармейцев.

23 августа отмечается День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко фашистских войск в Курской битве в 1943 году. Битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В нее было вовлечено более 4 млн человек, задействовано свыше 69 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков и самоходных орудий, до 12 тыс. самолетов со стороны СССР и Германии. В ходе битвы советские войска разгромили 30 дивизий вермахта и закрепили за собой стратегическую инициативу, что ознаменовало коренной перелом во всей Второй мировой войне.

"К 80-летию со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве Минобороны России запускает новый историко-познавательный мультимедийный раздел - "Под Курском Вермахт скрутили в дугу". В проекте опубликованы архивные материалы из фондов Центрального архива МО РФ, которые рассказывают о героической обороне Красной армии на Курском выступе, о последующих наступательных операциях "Кутузов" и "Румянцев", а также о высоком военном искусстве советского командования и беспримерном массовом героизме красноармейцев", - заявили в военном ведомстве.

Решение обороняться

Уникальностью Курской операции стало решение советского военного руководства в условиях обладания стратегической инициативой выбрать оборонительный способ действий. Это было сделано с целью обескровить противника, а затем перейти в стратегическое наступление в наиболее выгодных условиях.

Готовясь к предстоящей операции, советские войска оборудовали глубокоэшелонированную оборону. Выяснив в ходе разведывательных действий, что противник планирует начать наступление в районе трех часов ночи 5 июля, командование Красной армии отдало приказ нанести упреждающий артиллерийский удар.

"Германское командование было застигнуто этой неожиданностью врасплох. Как позже выяснилось, многие германские командиры вначале считали, что "русские их упредили", и им придется отражать наши атаки", - говорится в журнале боевых действий войск Центрального фронта, выдержки из которого опубликованы в мультимедийном разделе. В результате контрартподготовки противник был дезорганизован, понес значительные потери, а его наступление было задержано.

12 июля 1943 года настал ключевой момент оборонительной операции - после встречного танкового сражения под Прохоровкой Красная армия перешла в стремительное контрнаступление. Успех контрнаступления стал возможен благодаря предусмотрительности советского командования: для предотвращения глубокого прорыва противника, а также для наращивания сил при ведении контрнаступательных действий был развернут Степной фронт в тылу Курского выступа.

Среди опубликованных документов - оперативно-тактический очерк о боевых действиях 5-й гвардейской танковой армии, которая входила в состав Степного фронта и в районе Прохоровки одна из первых перешла в контрнаступление. "Операция <...> еще раз показала, что искусство создавать стратегические резервы и маневрировать ими на поле сражения у нас в Красной армии оказалось во много раз выше, чем у противника", - отмечается в очерке.

По итогам операции были освобождены Белгород и Харьков, созданы благоприятные условия для освобождения Левобережной Украины, стратегическая инициатива окончательно была закреплена за Красной армией, а противник был вынужден перейти к обороне на всем фронте.

Воздушные сражения

Курская битва традиционно ассоциируется со сражением под Прохоровкой - крупнейшим танковым сражением в истории. Опубликованные архивы освещают вклад советской авиации в разгром фашистских войск. Так, первый день Курской битвы был отмечен грандиозным воздушным сражением, что в итоге привело к срыву ударов вражеской авиации.

В последующие дни летчики 2-й воздушной армии Военно-воздушных сил (ВВС) СССР продолжили удерживать господство в воздухе и нанесли противнику огромный урон. Как отмечается в опубликованном отчете, за период боев с 5 по 18 июля 1943 года соотношение потерь сторон составило 1 к 2,2 в пользу советской авиации.

График интенсивности боевых действий сторон показывает, что противник использовал свою авиацию более массированно в решающие дни операции, рассчитывая на успех атак за счет прокладывания ударами с воздуха пути для наземных войск. "Однако ему были противопоставлены ВВС 2-й воздушной армии, которые, ведя напряженные бои в воздухе, одновременно наносили мощные удары по танковым колоннам, срывая развертывание их в боевые порядки, этим самым способствовали наземным войскам в отражении ожесточенных атак противника. Соотношение количества самолетовылетов за период операции составляет 11 456 произведенных нашими ВВС к 10 728 cамолетовылетов, произведенных противником", - уточняется в отчете.

Кроме того, именно в Курской битве впервые советские штурмовики применили противотанковые авиационные бомбы (ПТАБ) кумулятивного действия. Снаряды были разработаны в 1942 году, их вес составлял всего 1,5 кг, что делало каждый вылет штурмовиков с бомбами ПТАБ высоко эффективным. "Каждый штурмовик брал в среднем до 200 ПТАБ, а группы до 1 500", - говорится в отчете.

Подвиги советских бойцов

В Курской битве советские воины проявили стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тыс. красноармейцев и командиров были награждены орденами и медалями, 231 боец удостоен звания Героя Советского Союза. Подвиги некоторых из них описаны в мультимедийном разделе.

Среди отважных воинов был старший сержант Яков Студенников из 307-й стрелковой дивизии, который в одиночку двое суток самоотверженно отражал непрерывные атаки немецко-фашистских захватчиков в районе железнодорожной станции Поныри.

15 августа 1943 года 16 бойцов под командованием старшего лейтенанта Василия Петрищева отбили у гитлеровцев высоту 201,7 возле Харькова и отразили все атаки превосходящих сил противника. Когда у них закончились гранаты, командир вызвал огонь артиллерии на себя, благодаря чему оставшиеся в живых четверо красноармейцев удержали высоту и обеспечили успешное продвижение всей дивизии, а впоследствии и освобождение от немецко-фашистских войск Харькова. Их героические действия вошли в историю как "подвиг шестнадцати".