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Новая техника ВС РФ

Разработчик сообщил о получении роботом-сапером "Шмель" облегченного планшета управления

Заместитель исполнительного директора по гражданской продукции Ковровского электромеханического завода Игорь Тупицын уточнил, что дистанция от системы управления до самого робота достаточная для безопасности оператора

МОСКВА, 23 августа /ТАСС/. Улучшенная версия робота-сапера МГР-4 "Шмель", созданного ВНИИ "Сигнал" и Ковровским электромеханическим заводом (КЭМЗ, входят в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), получила облегченный планшет для управления взамен тяжелого ранца, а также модернизированную систему разминирования. Об этом ТАСС сообщил заместитель исполнительного директора по гражданской продукции КЭМЗ Игорь Тупицын.

"Раньше в комплекте управления для нашего робота-сапера на базе мини-погрузчика Ant-1000 был предусмотрен тяжелый ранец с оборудованием, теперь мы его заменили на облегченный вариант планшета. При этом дистанция от системы управления до самого робота-сапера достаточная для безопасности оператора при разминировании. Сам процесс управления машиной простой, так как буквально используется игровой джойстик", - отметил он.

По его словам, также у робота-сапера "доработан орган разминирования". "Непосредственно в системе разминирования - навесном оборудовании - мы убрали лишние цилиндры, значительно усилили защиту поверх минного трала, заменили форму ударных молотков. Теперь конструкция весит более тонны, что значительно повышает ее характеристики и устойчивость при разминировании", - добавил Тупицын.

МГР-4 "Шмель" - модернизация роботизированного комплекса разминирования разработки КЭМЗ и ВНИИ "Сигнал". Он создан на базе минипогрузчика Ant-1000, оснащен лебедкой с гидравлическим приводом, цепным молотковым тралом и предназначен для обнаружения и ликвидации противопехотных мин.

Машину модернизировали по результатам испытаний на полигоне МЧС. В ней отсутствуют кабина и все системы ручного управления. Усовершенствован пульт управления, ставший более удобным, время его работы было увеличено. Изменения коснулись и рабочего органа робота-сапера. В модернизированном образце используется минный трал с увеличенной глубиной рыхления грунта до 250 мм, заменена форма ударных молотков, скорректирована длина цепи. 

Теги:
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