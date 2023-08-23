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Военная операция на Украине

Силы РФ уничтожили на херсонском направлении украинскую гаубицу Д-30 и 120-мм миномет

На каховском направлении соединения группировки войск "Днепр" поразили реактивную систему залпового огня "Град" с экипажем в количестве трех человека и боекомплектом

ГЕНИЧЕСК, 23 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу Д-30 и 120-мм миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: три боевика ВСУ погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести, 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, потери: три военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени тяжести", - сказал представитель экстренных служб.

В островной зоне уничтожена позиция подразделений ВСУ и два 120-мм миномета с расчетами и боекомплектом к ним. На каховском направлении уничтожена реактивная система залпового огня "Град" с экипажем в количестве трех человека и боекомплектом. 

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