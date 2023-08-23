В ДНР заявили, что ВСУ за два дня потеряли под Урожайным и Старомайорским до 200 человек

Авиация и артиллерия ВС России нанесли удар по украинским подразделениям в районе этих населенных пунктов, сообщал ранее начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за двое суток в боях под Урожайным и Старомайорским потеряли почти 200 человек убитыми и ранеными. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Данные нашей разведки свидетельствуют о колоссальных потерях ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного. Под ударами нашей артиллерии и авиации число погибших и раненых [военнослужащих ВСУ] за двое суток составило до двух сотен человек", - сказал Гагин.

22 августа начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов сообщил ТАСС, что авиация и артиллерия Вооруженных сил России нанесли удар по украинским подразделениям в районе Урожайного и Старомайорского. По словам Чехова, поражены более десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ.