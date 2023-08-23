Замминистра обороны РФ провел переговоры с командующим сухопутными войсками Ирана

Александр Фомин и Киюмарс Хейдари обсудили двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили в российском военном ведомстве

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Александр Фомин и командующий сухопутными войсками армии Исламской Республики Иран бригадный генерал Киюмарс Хейдари обсудили вопросы военного сотрудничества в ходе переговоров в Москве. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней безопасности. Стороны подтвердили настрой на углубление диалога и повышение уровня развития контактов в оборонной сфере", - сказали в ведомстве.

Военная делегация Ирана прибыла в Москву начале этой недели. 21 августа главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков обсудил с иранским коллегой вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран. Как отметили в Минобороны РФ, стороны достигли договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками России и Ирана в различных областях.

В ходе своего визита в Москву военная делегация Ирана возложила венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также посетила Международный военно-технический форум "Армия-2023", где ознакомилась с новейшими видами оружия и перспективными образцами военной техники. Кроме того, для иностранных гостей был предусмотрен визит в военно-учебные заведения сухопутных войск и на предприятия оборонно-промышленного комплекса.