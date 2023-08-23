МО РФ заявило, что военные отбили атаки украинских штурмовых групп в районе Работино

По данным ведомства, ВСУ потеряли за сутки на запорожском направлении до 80 военнослужащих

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российские военные отбили четыре атаки украинских штурмовых групп в районе населенного пункта Работино, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на запорожском направлении до 80 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. За сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, орудие Д-30, 3 гаубицы М119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48", - сказал он.