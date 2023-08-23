23 августа, 11:08,
обновлено 23 августа, 11:18
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о поражении в ДНР пунктов управления двух бригад ВСУ

По данным ведомства, также в районе города Запорожье уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российские военные в ходе специальной военной операции поразили пункты управления двух бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районах населенных пунктов Серебрянка и Дроновка Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - уточнил он.
По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143-х районах.

В районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. 

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