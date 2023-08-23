В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на купянском направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что потери противника составили до 170 военных

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, потери противника составили до 170 военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери ВСУ составили до 170 украинских военнослужащих, танк, 5 боевых бронированных машин, 3 пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20", - сказал Конашенков.

По его словам, за сутки российские подразделения при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки штурмовых групп 67-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области, Новоегоровки и Новоселовского в ЛНР.